Подруга Кейт Міддлтон померла від пухлини мозку

Подруга дитинства герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон Ізобель Кіннерлі померла від пухлини мозку. У 34-річної жінки, яка їздила разом з дружиною принца Вільяма в табір, виявили захворювання три роки тому. Вона відчайдушно намагалася побороти рак. Як пишуть зарубіжні джерела, Ізобель не могла рухатися, їсти і говорити в останні місяці життя. Приятелька Кейт страждала від нестерпного болю, виснаження і втрати почуття власної гідності.

Ізобель з чоловіком

За словами матері Ізобель Христини Ейлі, у хворої утворювалися серйозні пролежні, так як вона була прикута до ліжка кілька місяців. Жінка згадує, що дочка нескінченно кричала від болю, а коли приходила в себе, благала близьких і чоловіка допомогти їй померти. Тепер Христина виступає в підтримку ініціативи, згідно якої хворі, яким поставили смертельний діагноз або виявили серйозні психічні відхилення, могли самі вибирати час смерті. 65-річна жінка підтримує Ноеля Конвея. Пенсіонер, який потерпав від захворювання рухових нейронів, запропонував дозволити хворим добровільно йти з життя.

До слова, в дитинстві Кіннерлі поставили діагноз ДЦП. Однак незважаючи на вердикт лікарів, вона намагалася вести активний спосіб життя. Ізобель була разом з Кейт і Піппо Міддлтон в поїздці, яку організували для дівчаток-скаутів The Brownies в 1991 році. Вони ходили в похід з рюкзаками і спали в наметі. До того ж, під час цієї подорожі діти годували курей, збирали яйця і спостерігали за життям інших сільських тварин. Як зізнавалася Кіннерлі, всі були добрі до неї, і вона на час забула про інвалідність.

Потім шляхи жінок розійшлися. Кейт пішла навчатися в Сент-Ендрюський університет, а Ізобель отримала диплом викладача в коледжі Ньбері. Тоді дівчина познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Скоттом Кінерлі, з яким вони одружилися в 2010 році. Пізніше, коли вона підвищувала кваліфікацію в Кентерберійському університеті, у неї виявили пухлину. Спочатку Ізобель думала, що болі в лівій частині обгрунтовані церебральним паралічем, однак після ретельного обстеження у невролога стало ясно, що це онкологія.

«Ніколи навіть уявити не можеш, що твоя дитина помре раніше, адже Ізобель була такою сміливою. Вона дивилася в обличчя смерті», - зазначила мама Кіннерлі.