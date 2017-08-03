Голову Європейської ради допитають у польській прокуратурі

Екс-прем’єр Польщі, нині голова Європейської ради Дональд Туск вкотре дає свідчення у Національній прокуратурі. Цього разу слідчі хочуть вислухати його у справі, що стосується порушень під час розтинів тіл жертв смоленської катастрофи.

Польського екс-прем’єр-міністра вже викликали у цій справі на 5 липня, однак він не з’явився у прокуратурі у зв’язку з виконанням обов’язків голови Європейської ради. Цього разу представник його інтересів та адвокат Туска запевнив, що екс-глава уряду Польщі прибуде до Варшави.

Розслідування, у якому Дональд Туск є свідком, проводять у справі підозри невиконання обов’язків державними службовцями безпосередньо після авіакатастрофи у Смоленську. Як написано у повідомленні прокуратури, «воно стосується, зокрема, екс-прокурорів Військової окружної прокуратури у Варшаві, які не брали участі у розтинах тіл 95 жертв смоленської катастрофи, а також офіційно не звернулися з клопотанням про допуск їх до розтинів».

«Крім того, вони не наказали провести розтини відразу після транспортування тіл до Польщі», - йдеться у повідомленні польської прокуратури.

Це, на думку слідчих, унеможливило викриття багатьох помилок, пов’язаних із ідентифікацією жертв трагедії.

У червні, після проведення кількадесяти ексгумацій жертв смоленської катастрофи, заступник генерального прокурора Марек Пасьонек заявив, що експертизи показали довгий перелік порушень. У дев’яти трунах знайдено частини тіл інших загиблих осіб.

У справі підозри невиконання обов’язків державними співробітниками безпосередньо після авіакатастрофи у Смоленську було допитано, зокрема, екс-міністра здоров’я Еву Копач, екс-міністра закордонних справ Радослава Сікорського та екс-міністра юстиції Кшиштофа Квятковського. Слідчі запевнили, що незалежно від їхніх повноважень, вони зобов’язані допитати кожного, хто може надати важливу для провадження інформацію, повідомляє Польське радіо.