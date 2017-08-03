Смертельна трагедія у Португалії: літак здійснив аварійну посадку на пляжі

Жертвами аварії стали двоє людей – 8-річна дівчинка та 56-річний чоловік. На щастя, інструктор та пілот не постраждали. Наразі вони дають свідчення в поліції, передає CNN.

За словами чиновників, це сталося несподівано, тому люди не змогли швидко зреагувати.

Офіційної версії, чому аероплан здійснив посадку на пляжі, поки немає. Проте, за даними іноземних ЗМІ, це пов'язано з поломкою, яка трапилась під час польоту. Крило літального апарату зазнало ушкоджень.