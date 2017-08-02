У Польщі польсько-українська злочинна група підробляла банківські платіжні картки

У Польщі висунуто обвинувачення польсько-українській злочинній групі, яка займалася підробкою банківських платіжних карток. Агентство внутрішньої безпеки Польщі зупинило незаконну діяльність двох поляків та двох українців, котрі сканували дані з карток, копіювали їх та знімали гроші з банківських рахунків.

Агентство внутрішньої безпеки затримало трьох членів злочинної групи у липні 2016 року у Вармінсько-Мазурському воєводстві. В автівці, якою вони їхали, виявлено платіжні картки з німецьким та російським маркуванням, а також без жодних знаків – тільки з магнітною стрічкою. Агенти вилучили також ноутбук з програмним забезпеченням для зчитування та введення даних на платіжні картки та пристрої для скіммінгу – переписування даних з карток.

Згодом Агентство внутрішньої безпеки затримало четверту особу – Яцека М., якого звинувачено у співпраці з трійкою раніше затриманих. Під час обшуку його помешкання було знайдено незареєстровану зброю, амфетамін та екстазі.

Речник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин сказав, що у липні щодо цієї польсько-української четвірки до суду направили обвинувальний акт.

«11 липня ґданська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чотирьох чоловіків, затриманих Агентством внутрішньої безпеки. Їх звинувачено у підробці банківських платіжних карток, а одного - також у незаконному володінні зброєю та наркотиками», - сказав він. «Підроблені картки мали використовувати для отримання фінансової вигоди», - додав речник.

Жарин поінформував, що за подібний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 25 років. Четвертий затриманий відповідатиме додатково за незаконне володіння зброєю та наркотиками, інформує Польське радіо.