Українці вже не хочуть працювати у Польщі на 1.5 тисячі злотих

У Польщі не вистачає робочих рук. Також українських. Працівники з-за східного кордону хочуть заробляти значно більше, ніж ще рік тому.

«Дешевий працівник з-за східного кордону – це міф. Зростаючий попит на робочу силу з України збільшив їхні очікування щодо оплати праці. Українські працівники нині чекають на 15 –30-відсоткове підвищення ставок проти попереднього року», – повідомило видання «Rzeczpospolita».

Щоденник звертає увагу на швидко зростаючий попит на працівників з України. Введення правил, завдяки яким упродовж півроку українці можуть працювати над Віслою згідно зі спрощеною процедурою призвело до того, що польським фірмам все складніше знайти їх.

«Нині українців дуже швидко розбирають на ринку і вони це відчувають. Розуміють теж, що без проблем можуть знайти іншу роботу, іноді з більшою зарплатнею, або просто ліпшу та легшу», –розповів виданню Марцін Колодзєйчук, директор у справах розвитку міжнародних проектів у ґданській компанії Grupa Progres, яка зареєструвала більш ніж трикратне збільшення числа контрактів на працівників з України.

На його погляд, збільшенню зарплат українців сприяють, зокрема, зростання мінімальної оплати праці та погодинної ставки у Польщі. Важливою є також популярність працевлаштування українців над Віслою.

«Багато працедавців почали шукати працівників зі Сходу, розуміючи, що це може бути ефективним вирішенням їхніх проблем з нестачею працівників на місцевому ринку», – ствердив Колодзєйчук.

Щоденник цитує також слова Домініки Козажевської, голови групи виробників плодів, що об’єднує п’ять великих господарств вирощування чорниці високорослої та полуниці в Люблинському воєводстві. Вона звертає увагу на зростаючі очікування українців щодо польських працедавців. «Якщо раніше українці збирали врожай та отримували платню від виробітку, то нині їм потрібно платити згідно зі встановленими погодинними ставками, що становить щонайменше 13 злотих за годину. На додаток, їм потрібно забезпечити гідні умови проживання. В іншому випадку, вони швидко поїдуть деінде», – наголосила Козажевська.

Яка зарплатня влаштовує українців? На думку Томаша Дудека, директора з питань операцій агентства працевлаштування Otto Work Force, минулоріч на простій роботі працівників з України задовольняла щомісячна оплата праці у розмірі 1500 злотих нетто. Нині вони сподіваються на зарплатню у розмірі вже 2000 злотих на руки.

«Трапляється, що спочатку вони працюють за нижчу оплату, але швидко пізнають ринкові реалії і знаходять роботу за більшу оплату, наприклад в іншому воєводстві», – зауважив Дудек.