«Русскій мір» прийшов у Білорусь (фото)

Зокрема, в сухопутному місті встановили пам'ятник-маяк морякам СРСР і серед 9 моряків-білорусів, нагороджених званням Героя Радянського союзу під час Другої світової війни, немає жодного з Івацевич, як і серед 74-х білорусів-моряків жодного адмірала.

Але, за словами заступника голови місцевого райвиконкому Олександра Велікосельца, для пам'ятника знайшлися місце і гроші.

«Завдяки ініціативній групі військових моряків, які проживали в місті Івацевичі, виникла ідея створення і встановлення пам'ятного знака уродженців Білорусі, які служили у військово-морському флоті. Райвиконком підтримав ініціативу і дав місце для встановлення пам'ятного знака, який зараз прикрашає наше місто», - заявив він.

У заході брали участь і представники православної церкви. Місцевий священик Григорій заявив, що «великий Радянський Союз розвалили зовнішні вороги», «але наш російський народ завжди був народом-миротворцем».

Після офіційної частини було піднято російський триколор, а військовий у відставці поцілував червоний прапор «Трудова доблесть Росії», подарований росіянами.

Громадський активіст Вадим Мінчук зазначив, що підняття російського прапора, а не хоча б червоного радянського, наочно продемонструвало ідею свята, пише Politeka.

«По-перше, це російський прапор, що вже само по собі викликає деякі питання. Ці люди служили в російській армії, на російському флоті чи на радянському? Причому тут Росія? Ще важлива річ - те, як все це відбувалося: вшанування з боку держави і православної церкви», - зазначив він.