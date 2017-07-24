Біля берегів Ісландії знайшли чотири тонни золота нацистів

Біля берегів Ісландії на затопленому кораблі британські підводники з компанії Advanced Marine Services виявили чотири тонни золота нацистів, передає Daily Mail.

Повідомляється, що підводники дослідили затоплений в 1939 році німецький вантажний корабель SS Minden і виявили чотири тонни золота, яке нацисти могли взяти з банків країн Південної Америки.

За попередніми оцінками, вартість золота становить до 100 млн доларів. Також повідомляється, що цей корабель в 1939 році виходив з Бразилії до Німеччини.

Наказ про затоплення віддавав особисто Адольф Гітлер після того, як британський флот виявив судно і міг його перехопити.

У той же час, берегова охорона Ісландії звинуватила підводників в проведенні пошуків без дозволу влади. Британська сторона попросила дозволу зробити отвір в кораблі, щоб видалити ящик з золотом.