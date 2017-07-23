В Англії за наркотики зі шкіл виключили рекордне число учнів

В Англії за минулі два роки з шкіл виключили рекордну кількість учнів за вживання наркотичних речовин - 9250 чоловік. Про це повідомляє Бі-бі-сі, посилаючись на статистику міністерства освіти.

В цілому найбільше фактів було зафіксовано в Йоркширі і Хамбері. У цьому регіоні школи з різних причин виносили рішення про тимчасове відсторонення від навчання більше 50 тисяч разів.

Збільшення кількості дітей, які вживають наркотики, фахівці пов'язують з тим, що в їхньому товаристві це часто вважається "соціальною нормою".