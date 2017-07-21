Світ турбується, що навчання російських ЗС у Білорусі можуть виявитися "троянським конем"

Країни східного флангу НАТО і Україна побоюються, що російські військові навчання в Білорусі, заплановані на вересень, можуть виявитися "троянським конем", за допомогою якого Росія залишить там завезену військову техніку. Про це заявив генерал-лейтенант Бен Ходжес, командувач американськими силами в Європі, передає Reuters.

"Люди стурбовані, що це "троянський кінь". Вони (Росія, - ред.) кажуть: "Ми просто проводимо навчання", а потім раптом вони перекинуть всіх цих людей і сили кудись", - зазначив Ходжес.

За його словами, дипломати НАТО вважають, що Росія вже використала таку тактику для анексії Криму, збройної агресії на Донбасі і в Сирії. Деякі союзники США по НАТО вважають, що російські навчання можуть налічувати понад 100 000 військовослужбовців і можуть включати в себе підготовку з ядерної зброї.

Також генерал-лейтенант заявив, що союзники США будуть пильно стежити за російською військовою технікою в Білорусі. Він зазначив, що поки немає ніяких підстав, що Росія планує вчинити такі дії. Ходжес додав, що "більша відкритість Москви в питанні військових навчань могла б заспокоїти країни Східної Європи".

Росія в свою чергу заявила, що запросить міжнародних спостерігачів, якщо в навчаннях візьмуть участь понад 13 000 осіб.

Варто зазначити, що за словами Ходжеса, єдиною додатковою мірою на час проведення цих військових навчань буде відправка 120 десантників в Естонію, Латвію і Литву.

Нагадаємо, що на вересень 2017 року заплановані спільні навчання Росії і Білорусі "Захід-2017". Секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що спільні російсько-білоруські навчання можуть бути підготовкою до наступальної операції. Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив президента України Петра Порошенка, що навчання "Захід-2017" не перетворяться на підготовку до вторгнення в Україну.

Лавров заявив, що Росія не має наміру окупувати Білорусь під приводом проведення військових навчань.

Нагадаємо, у Білорусі неподалік від Бреста 6 червня почалися спільні антитерористичні навчання "Слов'янське братерство - 2017", в яких взяли участь підрозділи Повітряно-десантних військ Росії, Сил спеціальних операцій Білорусі та спеціального призначення Сербії.