Росіяни вигадують схеми, аби поласувати польськими яблуками

У білоруському місті Брест викрито понад 20 фірм, котрі займалися реекспортом польських яблук до Росії. Спосіб узаконення польських фруктів у Росії виявив білоруський Комітет державного контролю. У зв’язку з діючим від 2013 року російським ембарго на продукти з Європейського Союзу, до цієї країни заборонено ввозити польські яблука.

Інтернет-портал державного видання «Советская Белоруссия» поінформував, що фірми, які займалися імпортом польських яблук, реєстрували зазвичай громадяни Росії. Спосіб незаконного експорту був простим. Абсолютно легально польські яблука ввозили до Білорусі, сплачуючи за них усі податки. Фрукти потім мали потрапити на білоруські ринки. Насправді їх везли до Росії. Через декілька тижнів діяльності фірми згортали, а на їхньому місці відкривали інші.

Одна з них упродовж місяця ввезли до Білорусі, а потім продала до Росії, понад 300 вантажівок польських фруктів. Згідно із підрахунками, щомісячний оборот цих компаній перевищив 2 млн доларів. Російська ветеринарна та фітосанітарна служба «Россельхознадзор» підозрює, що торік в Білорусі було легалізовано 250 тисяч тон фруктів з держав, щодо яких введено російське ембарго. Автор публікації пише, що страждає від цього імідж Білорусі, повідомляє Польське радіо.