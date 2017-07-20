Польща приступила до повернення поляків зі Сходу

​Організація Польська спільнота і Польське радіо відкрили інформаційно-освітню кампанію «Велике повернення». Її головна мета – підготувати суспільство до репатріації поляків зі Сходу. Подробиці представлено в Студії Польського радіо імені Владислава Шпільмана у Варшаві.

Від травня почала діяти більшість правил нового закону про репатріацію, згідно з яким до Польщі можуть приїхати діти, онуки, правнуки і праправнуки поляків, які були заслані на Схід. Голова Постійного комітету Ради міністрів Генрик Ковальчик наголосив, що вони не можуть почуватися в Польщі чужими. «Новий закон про репатріацію, створення матеріальних умов, допомога і так далі – це ще не все. Передусім, важливо, щоб особи, які захочуть повернутися, – поляки, які живуть у Казахстані чи інших колишніх радянських республіках, – щоб тут у Польщі не почувалися чужими. Щоб до поляків, які приїжджають, не було такого ставлення – мовляв, привезли нам „руських”. Бо іноді можна було таке почути», – сказав міністр Генрик Ковальчик.

Про кампанію «Велике повернення» повідомлятиме Польське радіо. До кінця цього року заплановано близько вісімдесяти передач, зокрема, присвячених долі поляків на Сході. Віце-президент Польського радіо Маріуш Станішевський відзначив, що компанія взяла на себе таке завдання з гордістю. «Ми маємо справу з процесом вирівнювання кривд. Поляків, які проживали на Східних кресах, сьогодні часто за межами Польщі, вивозили вглиб Російської імперії. Про них роками не можна було говорити, не можна було про них пам’ятати. А сьогодні ми можемо їхніх нащадків запросити назад до Польщі і в якийсь момент закрити цю трагічну частину польської історії», – сказав Маріуш Станішевський.

Передачі в рамках кампанії «Велике повернення» будуть доступними в Інтернеті – на сторінках Польського радіо та організації Польська спільнота.