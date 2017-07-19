Республіканець Джон Гантсман названий новим послом у Росії

Це колишній губернатор штату Юта, республіканець Джон Гантсман.

Він був призначений ще в березні, але Білий дім зволікав із надсиланням його кандидатури на офіційне затвердження до Сенату, очікуючи на попереднє схвалення цієї кандидатури Кремлем.

Затвердження Гантсмана Кремлем та нового російського посла у Вашингтоні Анатолія Антонова Білим домом відбулося в понеділок, повідомляє The Washington Post з посиланням на поінформоване джерело.

Гантсман був послом США в Сингапурі та Китаї. У 2012 році він намагався здобути номінацію Республіканської партії на президентських виборах.

Гантсман говорить китайською, серед його сімох дітей є китаянка, яку він удочерив. Родина Гантсманів є власником великого хімічного підприємства, що має комерційні інтереси в Росії.

Джон Гантсман був відвертим критиком Трампа під час торішньої виборчої кампанії, він закликав однопартійця вийти з президентської гонки після оприлюднення давнього запису, на якому Трамп вихвалявся мацанням жінок. Але видання Politico, яке першим повідомило про вибір Білого дому на посаду посла в Росії, твердить, що відтоді Гантсман і Трамп значно поліпшили своє ставлення один до одного.

Призначення нового посла США в Росії відбувається в час, коли Конгрес та ФБР розслідують імовірний вплив Москви на президентські вибори 2016 року.

Нині послом США в Росії є Джон Теффт, який до середини 2013 року працював на аналогічній посаді в Україні. Послом у Москві Теффт став у серпні 2014 року, повідомляє Радіо свобода.