Швидкість лазерної зброї в 50 тис. разів перевищує швидкість міжконтинентальної балістичної ракети (відео)

Військові ВМС США провели випробування системи лазерної зброї LaWS (Laser Weapons System) у Перській затоці, повідомляє телеканал CNN.

Як стверджує телеканал, це "перша в ВМС США і фактично перша в світі активна лазерна зброя".

"Ми не турбуємося про вітер, ми не турбуємося про дальність, ми ні про що не турбуємося. Ми можемо вражати цілі зі швидкістю світла", - заявив лейтенант Кейл Хьюз.

Наголошується, що швидкість LaWS в 50 тис. разів перевищує швидкість міжконтинентальної балістичної ракети.

В якості цілі для випробування лазерної зброї ВМС США використовували безпілотник. Внаслідок безпілотник з палаючим крилом упав у море.

Нагадаємо, раніше США випробували систему THAAD, яка може перехоплювати балістичні ракети.