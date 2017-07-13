Володимира Путіна помітили в компанії невідомого супутника
Хто був на задньому сидінні авто, невідомо.
Вчора президент Росії прибув на острів Валаам. При цьому до монастиря Путін під'їхав, самостійно керуючи автомобілем Mercedes ML. Припаркувавши машину, Путін попрямував до місця пасажира і відкрив двері. Всередині можна було помітити супутника, а скоріше супутницю Путіна, яка, ймовірно, не захотіла з'являтися з ним перед камерами. На колінах у невідомої особи була червона сумка. Супутниця вказала Путіну на щось пальцем, після чого президент відправився в монастир і зустрівся там з патріархом Кирилом. Відвідавши храм, Володимир Путін поїхав на автомобілі разом з патріархом. Нагадаємо, в 2013 році Володимир Путін розлучився з дружиною Людмилою. Після цього на запитання про особисте життя президент вважав за краще не відповідати, віджартовуючись. Багато хто вважає, що його нова обраниця - спортсменка Аліна Кабаєва, проте ніяких офіційних підтверджень у цих чуток немає. Додамо, що прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков спочатку не зміг відповісти на питання журналістів про те, хто приїхав з Путіним на Валаам, а пізніше заявив, що це був співробітник служби безпеки, інформує сайт uznayvse.ru.