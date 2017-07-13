Володимира Путіна помітили в компанії невідомого супутника

Вчора президент Росії прибув на острів Валаам. При цьому до монастиря Путін під'їхав, самостійно керуючи автомобілем Mercedes ML. Припаркувавши машину, Путін попрямував до місця пасажира і відкрив двері. Всередині можна було помітити супутника, а скоріше супутницю Путіна, яка, ймовірно, не захотіла з'являтися з ним перед камерами. На колінах у невідомої особи була червона сумка. Супутниця вказала Путіну на щось пальцем, після чого президент відправився в монастир і зустрівся там з патріархом Кирилом. Відвідавши храм, Володимир Путін поїхав на автомобілі разом з патріархом. Нагадаємо, в 2013 році Володимир Путін розлучився з дружиною Людмилою. Після цього на запитання про особисте життя президент вважав за краще не відповідати, віджартовуючись. Багато хто вважає, що його нова обраниця - спортсменка Аліна Кабаєва, проте ніяких офіційних підтверджень у цих чуток немає. Додамо, що прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков спочатку не зміг відповісти на питання журналістів про те, хто приїхав з Путіним на Валаам, а пізніше заявив, що це був співробітник служби безпеки, інформує сайт uznayvse.ru.