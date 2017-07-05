Лісники: У Біловезькій пущі - найбільша екокатастрофа останніх 100 років

У Біловезькій пущі короїди пошкодили вже майже 900 тисяч ялин та смерек. Це найбільша екологічна катастрофа на терені Біловезької пущі протягом майже 100 років, - підсумував генеральний директор «Державних лісів» Конрад Томашевський. Під час спеціальної конференції було представлено попередні результати природної інвентаризації в Біловезькій пущі.

«Поширення короїда – це паталогічний процес Біловезької пущі, який може і повинен бути зупинений», - сказав Конрад Томашевський. Він додав, що через цього шкідника Біловезька пуща «перетворюється у посткатастрофічний краєвид».

На думку польських лісників, природні процеси у Біловезькій пущі можуть не зупинити поширення короїда, потрібне втручання людини. Проти цього виступають екологи, які стверджують, що у Біловезькій пущі повинні відбуватися природні процеси у рамках так званого пасивного захисту.

«Його наслідки можуть бути небезпечними для людей», - застерігає Ян Табор з генеральної дирекції «Державних лісів». «Щоденно довідуюся про повалені природнім шляхом дерева, - додав він. Пасивний захист призводить також до послаблення біологічної різноманіття, - вважає лісник.

Повні результати природної інвентаризації у Біловезькій пущі будуть представлені після канікул на інтернет-сторінці www.puszcza-bialowieska.pl.