Безробіття в ЄС становить майже 8 відсотків

Про це свідчать дані за травень, які опублікував Євростат. На фоні кризи в єврозоні, яка весь час триває, це найкращі показники за останні роки. За цими даними, у травні в країнах єврозони праці не мали 9,3% громадян, а у всьому Євросоюзі 7,8%.

Травневі показники, що стосуються Євросоюзу – найкращі від 2008 року. Однак весь час понад 19 мільйонів громадян Європейської спільноти залишаються без праці.

Найбільше безробіття утримується в Греції – 22,5% (дані за березень 2017р.), далі в Іспанії, де праці не мають 17,7% осіб. Найкращою в цьому плані є ситуація в Чехії, де рівень безробіття становив у травні 3%, у Німеччині – 3,9% і Мальті – 4% безробіття.

У Польщі, за даними Євростату, рівень безробіття становив 4,8%. Головне статистичне управління, яке застосовує іншу методологію досліджень, подає, що в травні без праці в Польщі залишалося 7,4% поляків, інформує Польське радіо.