Саудівська Аравія: похвалив короля - позбувся роботи

Журналіста однієї з саудівських газет тимчасово відсторонили від роботи через те, що він використовував по відношенню до короля країни Салману Сауду епітети, якими прийнято супроводжувати виключно ім'я Аллаха. Журналіст був покараний на прохання самого монарха.

Епітет "аль-Халім" в ісламі вважається одним з 99 імен Аллаха, "шадід аль-ікаб" хоча і не входить в цей список, але вважається традиційним епітетом, що описує божество. І той, і інший епітет за ісламською етикою вкрай небажано застосовувати до людей.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, похвальним текстом обурився сам король Салман. Він поділився своїм невдоволенням з міністром інформації і журналіста відсторонили від роботи.

У неділю, 2 липня газета "Аль-Джазіра" опублікувала вибачення, в якому говориться, що незважаючи "на всі блага, якими Аллах обдарував короля Салмана", використання по відношенню до нього божественних епітетів неприпустимо.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії основною релігією є ваххабізм - вчення, назване іменем арабського теолога XVIII століття Мухаммада бін Абд аль-Ваххаба.

Основа ваххабізму - ідея єдинобожжя. Прихильники цього вчення вимагають суворого поклоніння виключно Аллаху, як це було в період раннього ісламу, пише ВВС.