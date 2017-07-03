Імміграційний указ Трампа вступив у силу

На минулому тижні Верховний суд США подарував Дональду Трампу перемогу, скасувавши заборону федеральних судів нижчих інстанцій на проведення в життя президентського указу про тимчасове припинення в'їзду в США з Лівії, Сирії, Ірану, Сомалі, Судану і Ємену.

Указ розрахований на 90 днів, протягом яких адміністрація повинна розробити способи більш ретельної перевірки приїжджих з шести країн, які вона вважає проблемними.

Паралельна заборона на в'їзд біженців взагалі розрахована на 120 днів, але на цей момент щорічна квота на прийом біженців вже майже виконана: з 50 тисяч залишилося прийняти менше тисячі чоловік.

При Барака Обаму квота на прийом біженців становила 100 тисяч чоловік, але в січні Трамп скоротив її вдвічі.

Указ почав діяти в четвер, о 20 годині за нью-йоркським часом. Деякі авіапасажири дізналися про нього вже на борту літака або прямо на кордоні, інформує ВВС.

Відповідно до закону, виконавча влада США має повне право не впускати в країну іноземців, якщо є підстави вважати, що вони можуть становити потенційну загрозу національній безпеці. Але одночасно конституція забороняє дискримінацію за релігійною ознакою.

Верховний суд обмовився, що він прийме остаточне рішення щодо указу лише в жовтні, коли розпочнеться його нова сесія. По-друге, він зробив виняток для осіб, у яких є доказові зв'язки з фізичними або юридичними особами в США. Це родинні зв'язки або документ про прийом в американський вуз чи компанію.