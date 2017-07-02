Лондон протестує проти політики Терези Мей

Демонстранти зібралися перед будівлею Бі-бі-сі в центрі Лондона, після чого пройшли у напрямку до Парламентської площі.

Протест був організований групою активістів, які виступають проти політики жорсткої бюджетної економії, що проводиться урядом Терези Мей.

Демонстранти пройшли повз Даунінг-стріт у напрямку до Парламентської площі.

Один з мітингувальників розповів ВВС, що гнів привів його на цей марш.

"Те що зараз відбувається, означає, що уряд торі не справляється, - каже учасник акції протесту. - Скорочення йдуть скрізь, куди не глянь. Це ж справжня недбалість. Як можна скорочувати життєво важливі служби?"

Напередодні акції організатори мітингу повідомили у "Фейсбуці", що запрошують всіх громадян, профспілки і громадські організації об'єднатися і провести масову демонстрацію сили і солідарності.

"Ми протестуємо проти держави, що виступає на підтримку політики жорсткої економії, скорочень і приватизації. Ми - за гідну систему охорони здоров'я, освіти, за поліпшення житлових умов, роботу і підвищення рівня життя для всіх", - говорилося в заяві.