У Бразилії затриманий наркобарон, який переховувався від поліції 30 років

У Бразилії затриманий наркобарон Луїс Карлос да Роча на прізвисько "Біла голова". Наркоторговець переховувався від поліції майже 30 років, змінивши зовнішність за допомогою пластичної хірургії.

Як повідомили у федеральній поліції Бразилії, наркоторговець жив під іменем Вітор Луїс де Мораес. Провівши експертизу фотографій Рочі і Мораеса, правоохоронці прийшли до висновку, що це один і той же чоловік.

В операції по затриманню наркоторговця, що отримала назву "Спектрум", брали участь 150 співробітників правоохоронних органів.

Бразильська поліція називає Рочу головою однієї з найбільших "наркоімперій" в Південній Америці. Його стан оцінюється в 100 млн доларів.

За оцінками правоохоронців, організація Рочі щомісяця виробляла в Болівії, Перу і Колумбії до п'яти тонн кокаїну, який потім переправлявся в США і Європу.

Кримінального боса звинувачують у відмиванні грошей, міжнародному наркотрафіку, підробці документів і організації злочинного співтовариства. Йому загрожує понад 50 років в'язниці, пише ВВС.

У вересні 2015 року поліція Бразилії схопила одного з найзнаменитіших наркобаронів країни - Маріу Серджіу Машаду Нуньєша, також відомого як Гояно.

У 1980-х роках Гояно був одним з небагатьох наркоторговців, хто безпосередньо вів бізнес з главою колумбійського наркокартеля Пабло Ескобаром.

Як і Роча, Гояно вдавався до допомоги пластичних хірургів і жив під вигаданим ім'ям.