Екс-глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт отримав 17 млн ​​доларів від Партії регіонів

Екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 роках отримав 17 млн ​​доларів від Партії регіонів. Про це пише BBC.

Факт отримання Манафортом грошей за роботу для Партії регіонів колишнього президента України Віктора Януковича випливає з документів, які американець подав у мін'юст США в рамках закону про реєстрацію іноземних агентів.

Консалтинговій фірмі екс-глави передвиборного штабу Трампа довелося зареєструватися іноземним агентом через роботу на українську партію. Відмова від реєстрації може переслідуватися в кримінальному порядку.

З заповненої форми, яку подав у мін'юст Манафорт, випливає, що в 2012-2013 роках його фірма, наприклад, писала передвиборчу програму для Партії регіонів, реалізовувала стратегію виборчої кампанії, розробляла партійну платформу і проводила міжнародне спостереження за виборами.

Відзначається, що угоду фірма укладала з виконуючим обов'язки голови Партії регіонів Володимиром Рибаком - з 2012 по 2014 рік голова Верховної ради України.

В анкеті, поданій в мін'юст, метою роботи фірми Манафорта на Партію регіонів в 2013-2014 роках називається "децентралізація влади з передачею максимальних повноважень регіонам, будівництво політичної партії західного зразка і перетворення України в найбільш привабливе для інвестицій держава в регіоні".

Компанія отримала від української партії 17 млн ​​доларів. На консультантів, роботу опитувальних агентств та інші послуги фірма Манафорта витратила понад 4 млн доларів, в тому числі на роз'їзди і подорожі - 2,1 млн доларів.

Документи, передані компанією в мін'юст США, опублікувала газета Washington Post.