Парламент Британії піддався кібератаці

До 90 акаунтів електронної пошти депутатів та службовців британського парламенту були зламані під час кібератаки на британський парламент минулої п'ятниці.

Як повідомив прес-секретар парламенту, постраждали менше 1% з 9000 користувачів парламентського сервера.

Через цю хакерську атаку в якості запобіжного заходу співробітникам Парламенту відключили віддалений доступ до робочої електронної пошти.

Прес-секретар також зазначив, що злом електронної пошти став можливим через занадто прості паролі, які не відповідали рекомендаціям парламентської комп'ютерної служби.

Зараз проводиться розслідування з метою встановити, чи потрапила якась інформація в руки хакерів.

Обидві палати парламенту в понеділок знову приступлять до роботи.

Цей інцидент стався через місяць після того, як 48 підрозділів Національної служби охорони здоров'я Британії зазнали кібератаки, повідомляє ВВС.

"В останні дні ми бачили повідомлення про те, що навіть паролі членів кабінету міністрів виставлені на продаж в інтернеті", - заявив міністр міжнародної торгівлі Великобританії Ліем Фокс.

"Ми знаємо, що наші державні організації піддаються атакам, так що немає нічого дивного в спробі зламати парламентську електронну пошту", - додав він.

"Це попередження кожному, що необхідно вживати всіх можливих заходів для забезпечення своєї власної кібербезпеки", - сказав міністр.

Центр національної кібербезпеки і Національне агентство з боротьби зі злочинністю почали розслідування цього інциденту.