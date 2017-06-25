Керівник ЦРУ звинуватив Росію у підриві демократії у США

Директор ЦРУ Майк Помпео в інтерв'ю телеканалу MSNBC сказав, що Росія втручалася в американські вибори 2016 року, і назвав ці дії Москви "неоригінальними".

"Вони займаються цим протягом шалено довгого часу. Десятиліттями Росія намагається підірвати американську демократію, - сказав він. - Так що в деякому сенсі це не новина, але, зрозуміло, це акцентує увагу на нашій здатності зрозуміти, як їх зупинити".

Нагадаємо, Конгрес США і ФБР ведуть розслідування повідомлень про передбачувані спроби Росії вплинути на результат президентських виборів у США в 2016 році з метою перешкодити Хілларі Клінтон стати главою держави.

Крім того, передвиборний штаб Трампа підозрюють у змові з російським керівництвом.

У травні з поста глави ФБР був звільнений Джеймс Комі, при якому почалося розслідування зв'язків команди Трампа з Москвою. Президент тоді заявив, що Комі "не в змозі ефективно керувати бюро". Сам екс-глава спецслужби говорить, що його звільнили у зв'язку з проведеним розслідуванням.

У лютому у відставку подав радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн, визнавши, що дезінформував керівництво про контакти з російським послом у Вашингтоні Сергієм Кисляком. Крім того, під підозрою у зв'язках з Росією знаходиться зять і радник Трампа Джаред Кушнер, який також проводив зустрічі з російськими представниками.

Сам Трамп раніше заявляв, що допускає можливість втручання Росії в передвиборну кампанію 2016 року за допомогою хакерських атак, але відкинув можливість змови свого передвиборчого штабу з російськими спецслужбами.