Учні Британії добились, аби їм дозволили одягати шорти

Учні школи у Великій Британії добилися права ходити на заняття в шортах після акції протесту, на яку хлопчики прийшли в спідницях.

Керівництво середньої школи ISCA Academy в Девоні пішло назустріч протестуючим і погодилося на ще деякі пом'якшення правил, що стосуються уніформи.

Шорти як частина форми в школі введуть з наступного року. Учням також дозволять не надягати поверх сорочки светр, чи не застібати верхній гудзик і не заправляти сорочки в штани.

У самій школі кажуть, що дозволили учням носити шорти через те, що "літо стає тепліше".

У школі вчаться діти від 11-ти до 16 років. У четвер близько 30 учнів школи прийшли на уроки в спідницях в знак протесту проти того, що вчителька не дозволила їм одягати шорти, незважаючи на спекотну погоду. Вона послалася на те, що шорти не є частиною уніформи.

Учні в спідницях по дорозі до будівлі школи скандували: "дозвольте хлопчикам носити шорти". Один з них в розмові з журналістами сказав, що сама вчителька жартома порадила хлопчикам надіти спідниці, якщо їм занадто жарко. Вони так і зробили.

У заяві адміністрації школи підкреслюється, що жоден з учнів, хто прийшов в школу у спідниці, не був покараний.