У Китаї через зсув грунту зникли безвісти більше 100 осіб

Більше ста людей опинилися похованими під завалами і потоками бруду в результаті сходу обвалу в повіті Маосянь в китайській провінції Сичуань.

Повідомляється, що в одному з сіл повіту близько 40 будинків були зруйновані стихією.

Зараз на постраждалій території йде пошуково-рятувальна операція. Рятувальники намагаються знайти тих, що вижили.

На фотографіях, опублікованих китайської газетою People's Daily, видно, що в пошуково-рятувальній операції задіяні бульдозери.

Причиною зсуву стали проливні дощі, які призвели до обвалення гірських порід. Повідомляється також, що грунт перекрив русло річки на ділянці в 2 км.

Нагадаємо, у січні цього року щонайменше 12 людей загинули в провінції Хубей, коли в результаті зсуву обвалилася будівля готелю.