У Туреччині поблизу військового обєкту прогримів вибух

Про це повідомляє телеканал CNN Turk.

Попередньо, вибух прогримів близько 8 ранку на цвинтарі, прилеглому до військового об'єкту.

На місце прибули поліцейські. Зараз намагаються встановити, що викликало вибух.

Про жертви не повідомляється.

Наголошується, що пошкоджена стіна, яка відділяла військовий об'єкт від кладовища.

Раніше в провінції Батман на південному сході Туреччини вибухнуло заміноване авто. Вибух прогримів на контрольно-пропускному пункті дільниці жандармерії, поранення дістали двоє військовослужбовців і один цивільний.