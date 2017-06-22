НАТО підтверджує, що над Балтикою перехоплено російські літаки

Як повідомив представник Північноатлантичного альянсу, російські літаки не ідентифікували себе або не реагували на управління повітряного руху. Тому натівські винищувачі намагалися самі їх зідентифікувати згідно зі стандартними процедурами. НАТО не володіє інформацією, хто був на борті. Разом з тим, поведінку російських пілотів у наведених випадках представники Альянсу визнали безпечною і професійною. Не повідомлено, з якої країни були натівські літаки.

Російські державні ЗМІ повідомляли про спробу літаків НАТО супроводжувати над нейтральними водами Балтійського моря літак, яким летів до Калінінграда міністр оборони РФ Сєрґєй Шойґу. Винищувач F-16 намагався наблизитися до літака міністра, але цій спробі перешкодив російський винищувач Су-27. Він перехилився, демонструючи своє озброєння, після чого F-16 відійшов. В Інтернеті оприлюднено відеозапис, який показує винищувач F-16, що летить паралельно зі світловими сигналами. На його корпусі не можна розпізнати знаків державної приналежності. У якийсь момент за ним з’являється винищувач Су-27 і невдовзі віддаляється. F-16 не змінює курсу ані швидкості і за мить запис закінчується, інформує Польське радіо.