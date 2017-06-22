Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти КНДР. "Режим надзвичайного стану стосовно Північної Кореї зберігається", пише Трамп в повідомленні, направленому Конгресу США. Документ опублікований на сайті Білого дому в четвер, 22 червня.

Йдеться про збереження в силі ряду санкцій, введених Вашингтоном в 2008, 2010, 2011, 2015 і 2016 роках. Їх термін дії закінчувався 26 червня 2017 року.

Існування і ризик розповсюдження ядерних матеріалів в КНДР, політика Пхеньяна і його провокаційні, дестабілізуючі та репресивні дії "надзвичайно загрожують національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", сказано в повідомленні.

В останні місяці КНДР регулярно проводить ракетні випробування, незважаючи на застереження світової спільноти. У відповідь на дії Північної Кореї Вашингтон відправив в західну частину Тихого океану два ударних авіаносця і має намір направити в цей район ще одну ударну групу.