Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї
Вашингтон зберігає режим надзвичайного стану стосовно КНДР.
Президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції проти КНДР. "Режим надзвичайного стану стосовно Північної Кореї зберігається", пише Трамп в повідомленні, направленому Конгресу США. Документ опублікований на сайті Білого дому в четвер, 22 червня.
Йдеться про збереження в силі ряду санкцій, введених Вашингтоном в 2008, 2010, 2011, 2015 і 2016 роках. Їх термін дії закінчувався 26 червня 2017 року.
Існування і ризик розповсюдження ядерних матеріалів в КНДР, політика Пхеньяна і його провокаційні, дестабілізуючі та репресивні дії "надзвичайно загрожують національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США", сказано в повідомленні.
В останні місяці КНДР регулярно проводить ракетні випробування, незважаючи на застереження світової спільноти. У відповідь на дії Північної Кореї Вашингтон відправив в західну частину Тихого океану два ударних авіаносця і має намір направити в цей район ще одну ударну групу.