Румунський парламент оголосив вотум недовіри главі уряду

Румунські парламентарії проголосували за відсторонення від посади прем'єр-міністра країни Соріна Гріндяну, який очолив уряд менш шести місяців тому.

Голосування було ініційовано правлячою парламентською коаліцією, в яку входять Соціал-демократична партія Румунії (PSD), членом якої є і сам Гріндяну, а також "Альянс лібералів і демократів".

Депутати порахували, що прем'єр не справляється з проведенням економічних реформ.

На підтримку винесення вотуму недовіри Гріндяну і його уряду висловився 241 депутат при необхідному мінімумі в 233 голоси.

14 червня всі міністри, які є членами PSD, подали у відставку на знак недовіри Гріндяну.

Після цього лідер партії Лівіу Драгнев заявив, що соціал-демократи разом з "Альянсом лібералів і демократів" готові сформувати новий кабінет.

Гріндяну проте відмовився залишати свій пост і звинуватив Драгнева в спробі замінити його лояльною людиною і таким чином зосередити владу в своїх руках.

Сам Драгнев не може претендувати на пост прем'єра через судимість.