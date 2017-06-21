Чоловіка королеви Єлизавети II госпіталізували

Чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп, герцог Единбурзький, госпіталізований в якості запобіжного заходу через інфекційне захворювання.

У повідомленні Букінгемського палацу говориться, що герцог Едінбурского ввечері у вівторок був доставлений в лікарню короля Едуарда VII для лікування інфекції. Також в Букінгемському палаці зазначили, що принц Філіп перебуває в гарному настрої.10 червня йому виповнилося 96 років.

У травні Букінгемський палац оголосив, що принц Філіп восени відійде від справ і перестане виконувати свої церемоніальні обов'язки.

Як говорилося в офіційній заяві королівського двору, "Його королівська високість, герцог Единбурзький прийняв рішення з осені не брати участь більше в офіційних заходах. Це його рішення знайшло повну підтримку королеви".

У минулому році принц Філіп провів 110 днів, беручи участь в офіційних заходах, і став п'ятим за зайнятістю членом британської королівської сім'ї. Він залишається патроном, президентом або членом понад 780 організацій і благодійних товариств.

У листопаді Єлизавета II і герцог Единбурзький відзначають 70-ту річницю весілля.