Родина померлого студента, що повернувся з тюрми в КНДР, відмовилася від розтину

Сім'я американського студента Отто Уормбіра, що відбував ув'язнення в північнокорейській в'язниці і помер незабаром після повернення в США, відмовилася від проведення розтину.

Отто Уормбір помер в понеділок, 19 червня, в своєму будинку в Огайо. До цього він провів більше 15 місяців в ув'язненні в КНДР.

За словами коронера, був проведений тільки зовнішній огляд тіла.

У заяві коронера йдеться, що "в даний момент не було зроблено ніяких висновків про причини смерті Отто Уормбіра".

Північна Корея передала 22-річного Отто Уормбіра Сполученим Штатам минулого тижня, заявивши, що робить це з "гуманних міркувань". Уормбір до цього моменту імовірно вже близько року перебував у стані коми.

Його батьки заявили, що молода людина піддалася "жахливим болісним тортурам". В результаті Отто Уормбір, який був відправлений у в'язницю за спробу вкрасти агітаційний плакат з готелю, помер на батьківщині, так і не прийшовши до тями.

"Коли Отто повернувся в Цинциннаті 13 червня, він не міг говорити, не міг бачити, не міг реагувати на слова. Було видно, що йому дуже не по собі - що він майже мучиться. Хоча ми так і не почули його голосу, протягом дня вираз його обличчя змінився - він був спокійний. Він був удома, і ми віримо, що він відчував це ", - йдеться в заяві сім'ї Отто.

Північна Корея стверджує, що Уормбір заразився ботулізмом - рідкісним захворюванням, яке викликає параліч - незабаром після судового процесу в березні 2016 року. Йому дали снодійне, і з тих пір він не виходив з коми.

Однак команда лікарів, яка лікувала Отто в Цинциннаті, заявила, що у молодої людини не було ніяких ознак ботулізму.

На їхню думку, він постраждав від "важкої неврологічної травми" невідомого походження. Ця травма призвела до великої втрати мозкової тканини. Уормбір міг відкрити очі, однак ні на що не реагував, передає ВВС.