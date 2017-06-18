Теракт в Колумбії: троє загиблих, 11поранено
У торговому центрі в столиці Колумбії стався вибух.
Під час вибуху в торговому центрі Centro Andino в колумбійській столиці Боготі загинули як мінімум три людини, більше десяти отримали поранення. Теракт стався за місцевим часом в суботу, 17 червня.
За даними поліції, вибух прогримів поряд з туалетами Centro Andino. Торговий центр користується великою популярністю серед іноземних туристів. Він розташований у престижному районі Боготи. У зв'язку з майбутнім святом - днем батька - наплив покупців був особливо великим.
Мер Боготи Енріке Пеньялоса заявив про "боягузливий терористичний напад". Президент країни Хуан Мануель Сантос засудив теракт.