Теракт в Колумбії: троє загиблих, 11поранено

Під час вибуху в торговому центрі Centro Andino в колумбійській столиці Боготі загинули як мінімум три людини, більше десяти отримали поранення. Теракт стався за місцевим часом в суботу, 17 червня.

За даними поліції, вибух прогримів поряд з туалетами Centro Andino. Торговий центр користується великою популярністю серед іноземних туристів. Він розташований у престижному районі Боготи. У зв'язку з майбутнім святом - днем ​​батька - наплив покупців був особливо великим.

Мер Боготи Енріке Пеньялоса заявив про "боягузливий терористичний напад". Президент країни Хуан Мануель Сантос засудив теракт.