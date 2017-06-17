Ізраїльська поліція застрелила трьох палестинців, які напали на поліцейських

Ізраїльська поліція застрелила трьох палестинців після того, як вони напали на поліцейських, які чергували поруч зі Старим містом в Єрусалимі. В результаті атаки загинула 23-річна жінка-поліцейський.

Напад стався ввечері в третю п'ятницю священного для мусульман місяця Рамадан, під час якого десятки тисяч палестинців зі Східного Єрусалиму і з Західного берега річки Йордан зібралися для молитви в мечеті Аль-Акса.

Як повідомляє ізраїльська поліція, двоє чоловіків відкрили вогонь по групі поліцейських, а третій напав з ножем на 23-річну співробітницю прикордонної поліції старшого сержанта Хадас Малку.

Двом з трьох нападників було по 18-19 років, всі троє приїхали з Західного берега Йордану. Вони були вбиті вогнем у відповідь.

Дівчину в критичному стані доставили в лікарню, де вона померла.

За даними ізраїльської газети Haaretz, під час атаки постраждали ще щонайменше троє людей, двоє з них палестинці, які отримали вогнепальні поранення.

Під час Рамадану ізраїльські влада пом'якшила обмеження, що діють для палестинців із Західного берега, які направляються в Єрусалим.