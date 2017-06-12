У Москві почали затримувати учасників акції протесту

За даними "Дощу", на 14-у годину дня на проспекті Сахарова затримано трьох осіб, вони роздавали листівки, на Пушкінській площі - двоє неповнолітніх.

В "Інстаграме" з'являються фото з автозаків. "Мене затримали на Тріумфальній площі, незважаючи на прес-карту. Нас в автозаку 9 осіб", - пише, наприклад, користувач @styazshkin.

Надходять повідомлення і про затримання в Санкт-Петербурзі на Марсовому полі; там акція опозиції не була санкціонована владою.

За інформацією місцевих ЗМІ, поліція у Владивостоці затримала 20 осіб на неузгодженій антикорупційній акції.

У Норильську затримано близько 10 учасників акції проти корупції.

Поліція затримала дев'ять осіб на антикорупційній акції в Благовєщенську. У Казані затримано чотирьох осіб.

У Махачкалі затриманий організатор мітингу Марат Ісмаїлов.

Нагадаємо, на 12 червня опозиціонер Олексій Навальний скликав всеросійський мітинг проти корупції.

У Москві мерія видала дозвіл на проведення мітингу на проспекті Сахарова. Однак умови, на яких влада дозволила провести акцію, Навального не влаштували, тому ввечері в неділю він закликав прихильників приєднатися до святкових гулянь в центрі міста, в тому числі на Тверській вулиці.

Раніше стало відомо про затримання в під'їзді будинку самого Навального. Про це написала в твіттері його дружина Юлія.

Затримання Навального.