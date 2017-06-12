У російських містах сьогодні мають пройти антикорупційні акції (фото)

Сьогодні, 12 червня, в багатьох російських містах пройдуть акції проти корупції «Вимагаємо відповідей», організовані прихильниками відомого опозиціонера Олексія Навального.

У Москві багатотисячна акція, яка раніше планувалася на проспекті Сахарова, відбудеться на Тверській. Втім, частина центру російської столиці, в тому числі і Тверська, перекриті. Недалеко від Кремля розміщені танки і барикади. На честь Дня Росії влада запропонувала фестиваль історичної реконструкції «Часи і епохи. Збори».

За словами Навального, перенесення акції пов'язане з тим, що влада чинить тиск на підрядників, в результаті чого організатори не можуть домовитися про встановлення звукової апаратури на час мітингу.

У той же час прокуратура Москви попередила, що проведення акції в неузгоджену місці незаконне і «правоохоронні органи будуть змушені вживати всіх необхідних заходів для припинення провокацій, масових заворушень».

Допоки прихильники опозиціонера збераються на акцію протесту, влада зве москвичів на вулиці вчитися збирати зброю і пити чай з гігантського самовара.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що 12-15 червня 2017 року - дуже серйозні дні в сучасній історії Росії, які вплинуть на долю президента РФ Володимира Путіна.

За словами політичного експерта Бєлковського, 12 червня, коли Навальний виведе на протести тисячі людей по всій країні, почнуться жорсткі розгони місцевих "Майданів".

«Якщо відбудуться якісь зіткнення, загинуть люди, демонстрантів і їх лідерів звинуватять у спробі путчу, майдану, помаранчевої революції, захоплення влади, у чому завгодно. А 15 червня Путін з'явиться на пряму лінію, як вождь "русского мира", який придушив змову зовнішніх і внутрішніх ворогів Росії. Ось такий, мені здається, план у путінського найближчого оточення», - повідомив політичний експерт.