Скасування українцям віз може суттєво вплинути на польський ринок праці

Починаючи з неділі, українці можуть їздити до Польщі та інших країн Шенґенської зони без віз. Експерти підкреслюють, що такий крок може посилити прозахідні настрої в Україні, а також змінити польський ринок праці.

Найважливішою умовою користання з безвізового режиму є біометричний паспорт. Сьогодні таким документом володіють 3 млн громадян України. Як підкреслює Ольга Попович з Фонду «Наш вибір», це не значить, що всі відразу вирушать на Захід. Однак, скасування віз може відвернути тенденцію, що полягає в розчаруванні євроінтеґрацією: «Навіть якщо вони не скористаються з такої нагоди. Але те, що ти можеш, у певному сенсі посилює твій позитивний підхід до тих євроінтеґраційних процесів, що відбуваються в Україні».

Скасування віз може також принести зміни на польський ринок праці, де сьогодні, за оцінками експертів, працює близько 650 тис. українських громадян. Частина українців може вирішити розпочати працю на Заході – не завжди легальну, але ліпше оплачувану. Тому, як підкреслює Лукаш Козловський з об’єднання Pracodawcy RP, необхідними є правові зміни, що дозволили би громадянам України зв’язати своє життя з Польщею: «Нестача працівників, зокрема через демографічні фактори, є в Польщі постійним явищем, що зберігатиметься протягом довгого часу. Тому ми потребуємо не лише працівників, власне, в будівельній галузі, у сільському господарстві або у секторі послуг, зокрема в готельному бізнесі, але й загалом у дуже багатьох інших секторах економіки», передає Польське радіо.