США думають про нові санкції для Росії

Схвалення санкцій в сенаті стане великим успіхом для лідера республіканської більшості Мітча Макконнелла, який погодився включити санкції проти РФ в процедурне голосування по законопроекту, що стосується введення санкцій проти Ірану.

Лідер демократичної меншості Чак Шумер зробив попередження, що, якщо запропоновані антиросійські санкції будуть недостатньо жорсткими, демократи не стануть підтримувати проект санкцій проти Ірану.

Але, навіть якщо планований “удар” буде завдано, законопроект, який пройшов процедурне голосування, повинен буде отримати остаточне добро сенату, а після чого подолати Палату представників, щоб потрапити на стіл до Трампа.

Раніше спікер нижньої палати Пол Райан відзначав, що введення нових санкцій дозволить законодавцям дізнатися, як саме Росія втручалася в президентські вибори.