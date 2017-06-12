Партія Макрона отримала перемогу в парламентських виборах
У Франції в неділю обирали парламент.
За офіційними результати перемогу в першому турі виборів до Національних зборів (нижня палата парламенту) Франції здобула партія президента країни Еммануеля Макрона «Вперед, республіка!». Пропрезидентський рух набрав 28,21 відсотка голосів виборців. Правоцентристські «Республіканці» взяли 15,77 відсотка, «Національний фронт» Марін Ле Пен - 13,20 відсотка, «Нескорена Франція» Жан-Люка Меланшона - 11,02 відсотка, лівоцентристська Соціалістична партія - 7,44 відсотка голосів.