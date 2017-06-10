У 2018 році у Польщі хочуть підняти мінімалку

Рада мінстрів Польщі пропонує у 2018 році підвищити мінімальну зарплату на 80 злотих – до 2080 злотих (497 євро). Мінімальна годинна ставка буде становити 13,5 злотих (3,22 євро).

Ця пропозиція є ближчою польським підприємцям, котрі пропонували підвищити рівень мінімальної заробітної плати до 2050 злотих. Профспілки, натомість, хотіли, щоб мінімальна платня становила 2200 злотих.

На думку експерта праці Анджея Кубісяка з фірми Work Serwice, останніми роками мінімальна зарплата росла швидше, ніж рівень середньої заробітної плати у Польщі. Це може мати свої негативні наслідки:

«У майбутньому підвищення рівня мінімальної зарплати може обернутися проти профспілчан, тому що може виявитися, що ця платня буде рости дуже поволі. Крім цього, це може призвети до «сплющення» зарплати. Можемо дійти до такого моменту, коли некваліфіковані працівники, котрі матимуть цю мінімальну зарплату, будуть наздоганяти своїми заробітками кваліфікованих працівників, а роботодавець не матиме бюджетних можливостей, щоб мотивувати ліпше кваліфікованих працівників. Це згодом може призвети до напруження».

За словами експерта, Раді суспільного діалогу буде важко опрацювати спільну позицію щодо рівня мінімальної зарплати, повідомляє Польське радіо.