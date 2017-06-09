У Британії озброєний ножем чоловік захопив заручників

У заручниках знаходяться кілька співробітників центру працевлаштування міста.

Джерело: Відомості

Людина, озброєна ножем, імовірно утримує заручників в британському Ньюкаслі, повідомила місцева поліція.

За даними поліцейських, в заручниках знаходяться кілька співробітників центру працевлаштування міста. Чоловік увійшов в будівлю центру, розташовану на Кліффорд-стріт, близько 8 ранку за місцевим часом.

Зараз поліція намагається вести з ним переговори, інформує ВВС.

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