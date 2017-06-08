Кейт Міддлтон свариться з Єлизаветою через виховання дітей

Кейт Міддлтон знову посперечалася з вінценосною родичкою з приводу виховання дітей. Принаймні, так пишуть британські таблоїди. За версією інсайдерів, герцогиня Кембриджська Кейт серйозно розходиться в поглядах на виховання сина Джорджа і дочки Шарлотти з їх прабабусею, правлячою королевою Великобританії Єлизаветою II. Манірні родичі Вільяма - британські аристократи - ледь встигли змиритися з тим, що Кейт Міддлтон, що називається, «з простих», як з'явився новий привід для чвар. Справа в тому, що Кейт вважає за краще виховувати дітей зовсім не так, як це досі було прийнято в англійській королівській сім'ї. Варто зазначити, що мати принців Вільяма і Гаррі, принцеса Уельська Діана, вже намагалася зламати традицію холодної і відстороненої поведінки з малюками, але вона занадто рано померла, і внуки були віддані турботам Єлизавети II. На думку королеви, дітей Вільям і Кейт виховують зовсім не так, як повинно в аристократичному сімействі. Чотирирічний Джордж і дворічна Шарлотта ростуть «як якісь прості люди». Герцогиня Кембриджська дозволяє дітям лазити всюди, де їм заманеться, бродити по калюжах і брудним кущах, плакати або, навпаки, горнутися до матері і батька. На думку правлячої королеви, англійських королів ростять зовсім не так.

Джерело, близьке до сім'ї Вільяма і Кейт, розповідає, що пара неохоче віддає дітей «на побивку» в Букінгемський палац.

Нагадаємо. батьки Кейт Міддлтон, Керол і Майкл, походять з недворянських сімей. Предки Керол були шахтарями, а Майкла - багатими буржуа.