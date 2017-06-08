Північна Корея провела запуск протикорабельних ракет

КНДР запустила кілька протикорабельних ракет, які пролетіли близько 200 кілометрів і впали в море, повідомляють збройні сили Південної Кореї. За інформацією південнокорейської армії, ракети були запущені зі східного узбережжя КНДР.

"Північна Корея запустила кілька невпізнаних реактивних снарядів, імовірно протикорабельних ракет, в напрямку Японського моря, з району Вонсана, провінція Канвондо", - цитує Ренхап повідомлення південнокорейських збройних сил.

На думку південнокорейських військових, КНДР таким чином продемонструвала, що здатна проводити високоточні пуски по великим військовим кораблям.

Нагадаємо, США в останні тижні збільшують угруповання своїх військових кораблів біля Корейського півострова. 5 червня до берегів КНДР з Сан-Дієго, як повідомляли ЗМІ, попрямував третій американський авіаносець "Німіц". Раніше до півострова підійшли авіаносці "Карл Вінсон" і "Рональд Рейган".

КНДР продовжує тестові запуски балістичних ракет, незважаючи на осуд світової спільноти. У квітні вона провела два тестових запуски, які закінчилися невдачею - обидві ракети вибухнули в перші хвилини польоту.

Ще один запуск відбувся 14 травня. Північнокорейське офіційне агентство ЦТАК стверджувало, що в ході запуску успішно була протестована можливість ракети нести велику ядерну боєголовку.

Влада США і Південної Кореї засудили запуск ракети 14 травня. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин "перебуває в стані параної".

У червні Рада безпеки ООН розширила санкції проти Північної Кореї, які передбачають заборону на в'їзд до країн ООН ряду чиновників і організацій та замороження їх рахунків по всьому світу.