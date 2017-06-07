Литовці відмежовуються від Калінінграду височезним парканом

На початку цього тижня вздовж кордону Литви з Калінінградською областю почалася будова металевого паркану. Огорожа, котра матиме 130 кілометрів довжини і 2 метри висоти, обмежить нелегальну міграцію та контрабанду з Росії до Литви, а також – зміцнить безпеку на зовнішньому кордоні Європейського Союзу.

У врочистостях початку зведення стіни взяв участь міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас. «Ця стіна є доказом того, що ми вважаємо сусідню державу агресором», - наголосив міністр. Політик додав, що геополітична ситуація у Центрально-Східній Європі та неоімперська політика Кремля пришвидшили роботу над будовою муру.