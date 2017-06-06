Флот Польщі готується відбивати атаки ворогів

Польща має зосередитися на зміцненні східного флангу НАТО, бо найбільші загрози і найважливіші інтереси, є саме на Балтійському морі, повідомляє Польське радіо.

Участь у маневрах бере понад 4 тисячі солдатів, 50 військових кораблів і 50 бойових літаків – це найбільші цьогорічні міжнародні військові маневри на Балтиці – повідомляє «Rzeczpospolita».

Експерти наголошують, що польський флот потребує відбудови, і тут згодні не лише експерти, але й політики всіх політичних кіл.

Наприкінці квітня заступник міністра національної оборони Томаш Шатковський представив «Концепцію захисту Польщі», яка передбачає, зокрема, необхідність побудови ефективної системи захисту узбережжя, закупівлю чотирьох нових підводних човнів і трьох винищувачів та відновлення військово-морської авіації.

Воєначальник Артур Більський переконує, що Польща повинна зосередитися на зміцненні східного флангу НАТО, бо найбільші загрози і найважливіші інтереси є саме на Балтійському морі.