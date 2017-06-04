До Польщі можуть повернутися кільканадцять тисяч біженців

Щоденник «Rzeczpospolita» пише про загострення ситуації з емігрантами в Західній Європі, через що до Польщі можуть повернутися навіть кільканадцять тисяч осіб. Це, передусім, громадяни Росії чеченської національності, які тут подали заяви про надання міжнародного захисту, але ним не скористалися і втекли на Захід.

Згідно з Дублінською процедурою, розгляд клопотання іноземця має відбутися в країні, де подано документи, і тут він повинен чекати на рішення. Проте, так не відбувається. Емігранти масово ставляться до Польщі як до зупинки – воріт Європи. На кордоні подають заяву про захист і, не чекаючи, їдуть до багатих європейських держав, передусім до Німеччини. Це незгідно з законом, але, практично, іноземець не отримує ніякого штрафу. Торік польське Управління у справах іноземців на соціальну допомогу понад чотирьом тисячам осіб призначило майже 64 мільйони злотих (понад 15 мільйонів євро).