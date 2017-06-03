Росія в шоці: США включили росіян в корейський список санкцій

На засіданні Радбезу ООН, де Росія проголосувала за розширення санкцій ООН проти КНДР,

російський дипломат Володимир Сафронков зажадав роз'яснень, чому США, які розширили і власні санкції відносно Пхеньяну, включили в них три російські компанії і одного громадянина, повідомляє ВВС.

Нагадаємо, влада США ввели нові санкції проти КНДР 1 червня. Під них, зокрема, потрапили російські компанії Ardis-Bearings LLC, АТ "Независимая нафтогазова компания" (ННК), що належить екс-голові "Роснефти" Едуарду Худайнатову, і її дочірнє підприємство АТ "ННК-Приморскнефтепродукт". Крім того, санкції введені проти російського підприємця Ігоря Мічуріна.

Всі рахунки і активи, що потрапили під санкції громадян і компаній на території США, підлягають заморожуванню, а американським громадянам і фірмам заборонено укладати з ними угоди.