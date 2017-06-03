Росія в шоці: США включили росіян в корейський список санкцій
Росіяни потрапили під санкції Вашингтона проти Північної Кореї.
На засіданні Радбезу ООН, де Росія проголосувала за розширення санкцій ООН проти КНДР,
російський дипломат Володимир Сафронков зажадав роз'яснень, чому США, які розширили і власні санкції відносно Пхеньяну, включили в них три російські компанії і одного громадянина, повідомляє ВВС.
Нагадаємо, влада США ввели нові санкції проти КНДР 1 червня. Під них, зокрема, потрапили російські компанії Ardis-Bearings LLC, АТ "Независимая нафтогазова компания" (ННК), що належить екс-голові "Роснефти" Едуарду Худайнатову, і її дочірнє підприємство АТ "ННК-Приморскнефтепродукт". Крім того, санкції введені проти російського підприємця Ігоря Мічуріна.
Всі рахунки і активи, що потрапили під санкції громадян і компаній на території США, підлягають заморожуванню, а американським громадянам і фірмам заборонено укладати з ними угоди.