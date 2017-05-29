Головна проблема Трампа - захоплення "Твіттер"

Колишній американський сенатор Рік Санторум, який претендував на право висунутися в президенти США від Республіканської партії, але програв Дональду Трампу, заявив, що адміністрація Трампа могла б нормально працювати, якби президент припинив робити одну річ - писати в "Твіттері".

"Якщо ти пишеш в" Твіттері кожен день і скаржишся на ЗМІ і скаржишся на ставлення до себе, ти відволікаєшся і не можеш успішно працювати. Ось що я хочу сказати ", - заявив Санторум в камеру під час ранкової телепередачі на Сі-Ен-Ен.

"Останні дев'ять днів, я сподіваюся, показали президенту, що якщо ти не відволікаєшся, дотримуєшся певного сценарію, фокусуєшся на політиці і працюєш над тим, про що говорив під час кампанії і що сподобалося американцям, ти можеш бути відмінним президентом", - додав він .

За час поїздки Трампа в "Твіттері" з'являлися тільки нейтральні повідомлення зі звітами про виступи і висловлення подяки.

Однак відразу після повернення президент США в черговий раз обрушився з критикою на ЗМІ, опублікувавши повідомлення:

"Я вважаю, що багато витоку з Білого дому, - це сфабрикована брехня, створена засобами масової інформації", - написав він.

Очевидно, Трамп дізнався про пораду Санторума, але вирішив до нього не прислухатися.

"Брехливі ЗМІ вперто намагаються виставити в невигідному світлі і дискредитувати мої дії в соціальних мережах, тому що не хочуть, щоб Америка дізналася реальний стан справ", - написав президент США через кілька годин після виходу інтерв'ю екс-сенатора.