ЗМІ: Зять Трампа пропонував встановити секретний канал з Кремлем

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа і його найближчий радник, обговорював з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком можливість створення "секретного безпечного каналу зв'язку". Про це в ніч на суботу, 27 травня, повідомляє газета The Washington Post. Таким чином могли передаватися відомості між перехідною командою Трампа і російською владою.

Такі дані нібито містяться в дипломатичному листуванні, яке було перехоплене американськими фахівцями. Стверджується, що Кушнер зробив відповідну пропозицію на початку грудня 2016 року, про що Кисляк повідомив в Москву. Кушнер також пропонував використовувати кошти російської дипмісії для приховування контактів між США і РФ до інавгурації Трампа.

Нагадаємо, радник Трампа Майкл Флінн пішов у відставку зі свого поста 14 лютого, пропрацювавши на посаді менше місяця. Відставка сталася після публікацій в ЗМІ про те, що Флінн, не маючи відповідних повноважень, по телефону обговорював санкції Вашингтона проти РФ з російським послом в США Сергієм Кисляком. У квітні була оприлюднена нова податкова декларація Флінна, згідно з якою підтверджується отримання ним гонорарів від російських компаній або від пов'язаних з російським бізнесом американських фірм.