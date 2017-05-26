"Чорні археологи" намагалися збути гробницю зі скелетом всередині за 4 млн доларів

У Туреччині в провінції Ескішехір поліція заарештувала дванадцять мисливців за скарбами, які намагалися продати за чотири мільйони доларів гробницю візантійського періоду, повідомляє Hurriyet.

Щоб затримати зловмисників, представникам місцевого управління по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю довелося видати себе за потенційних покупців незвичайного товару.

Після арешту археологи витягли знайдену гробницю з тунелю довжиною в шість метрів, розташованого на чотириметровій глибині.

Усередині гробниці було знайдено людський скелет. Знахідку відправили для подальшого вивчення в археологічний музей.