"Чорні археологи" намагалися збути гробницю зі скелетом всередині за 4 млн доларів

"Чорні археологи" намагалися збути гробницю зі скелетом всередині за 4 млн доларів

Поліцейським довелося видати себе за потенційних покупців незвичайного товару.

Джерело: Відомості

У Туреччині в провінції Ескішехір поліція заарештувала дванадцять мисливців за скарбами, які намагалися продати за чотири мільйони доларів гробницю візантійського періоду, повідомляє Hurriyet.

Щоб затримати зловмисників, представникам місцевого управління по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю довелося видати себе за потенційних покупців незвичайного товару.

Після арешту археологи витягли знайдену гробницю з тунелю довжиною в шість метрів, розташованого на чотириметровій глибині.

Усередині гробниці було знайдено людський скелет. Знахідку відправили для подальшого вивчення в археологічний музей.

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