В Єгипті бойовики розстріляли автобус з християнами: багато вбитих

Бойовики обстріляли групу християн-коптів в центральній частині Єгипту. Державні ЗМІ повідомляють про загибель щонайменше 23 осіб і ще 25 поранених.

Агентство Рейтер пише, посилаючись на медичні джерела і очевидців, що загинули 26 осіб і ще 26 поранені.

Напад на християн-коптів стався в провінції Ель-Мінья в 220 км на південь від Каїра, коли автобус прямував в монастир Святого Самуїла.

За даними порталу Al-Yawm al-Sabi, який посилається на екстрені служби, копти прямували в Ель-Мінью з провінції Бені-Суейф.

Нападники в масках, за даними Рейтер, зупинили машини на дорозі, що веде в монастир і відкрили вогонь.

Агентство уточнює, що група коптів пересувалася в двох автобусах і невеликій вантажівці.

Копти останнім часом неодноразово піддавалися атакам бойовиків. Відповідальність за напади брала на себе "Ісламська держава".

В результаті двох терактів, скоєних в церквах в Танті і Олександрії 9 квітня, загинули щонайменше 46 осіб.

У грудні 2016 роки 25 людей загинули від вибуху під час богослужіння в коптською соборі в Каїрі, а в лютому бойовики "Ісламського держави" заявили, що планують нові напади на коптів, які складають 10% населення Єгипту.

Після квітневих терактів президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі оголосив в країні режим надзвичайного стану строком на три місяці.

Коптська православна церква є найбільшою християнською спільнотою Єгипту.

Більшість коптів живуть в Єгипті, але приблизно мільйон коптських християн - за його межами.

Коптські християни вважають, що їхня релігія сходить до 50-му році нашої ери, коли апостол Марк, за переказами, відвідав Єгипет. Вони проголосили його першим патріархом і главою церкви.

Напади на єгипетських коптів почастішали в останні кілька років, особливо після перевороту 2013 року, коли прийшов до влади військовий уряд посилив боротьбу з ісламістами.

Деякі з прихильників поваленого президента Мохаммеда Мурсі і очолюваного ним руху "Брати-мусульмани" вважають, що християни підтримували військовий переворот.